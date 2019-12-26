В НБУ рассказали о главных ожиданиях МВФ от Украины

Очень важным является принятие "антиколомойского" закона о невозврате на рынок неплатежеспособных банков, отметила Екатерина Рожкова.

В МВФ ожидают принятия законопроекта о невозврате банков на рынок, которые были признаны неплатежеспособными Пресс-центр НБУ

Руководство МВФ ожидает открытия рынка земли в Украине и гарантий того, что банки, которые ранее были признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации, не вернутся на рынок. Об этом сказала первый зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью изданию Минфин, обнародованном в четверг, 26 декабря.

“Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, который способен поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, лишь резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать, и инвестиции были защищены“, – сказала Рожкова.

Она также отметила, что в отношении финансовой сферы, то в МВФ ожидают принятия законопроекта №2571 о невозврате банков на рынок, которые ранее были признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации.

“Если же говорить о финансовой сфере, то это законопроект №2571, который недавно подал в Раду Кабмин. В СМИ его называют “антиколомойским“, но это ошибка. Он совсем не про Коломойского. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали“, – сказала Рожкова.

Она добавила, что такой закон был нужен еще в 2015-2016 годах, когда с рынка выводилось большое количество банков. Ведь то законодательство, которое сейчас регулирует эти вопросы, писалось в период, когда на рынке не было банкротств, оно было и остается сугубо теоретическим.

“Когда мы начали применять его на практике, оказалось, что есть много моментов, которые не позволяют Нацбанку и Фонду гарантирования оперативно реагировать и принимать решения. Законопроект это меняет. Не могу сказать, что он дает больше полномочий Нацбанку. Но они выписаны четче“, – отметила Рожкова.

По ее словам, важная норма документа – признание банка банкротом и ликвидация финучреждения – процессы необратимые, их нельзя вернуть обратно.

“Если ФГВФЛ уже выплатил деньги вкладчикам, а завтра владелец банка подает в суд и требует остановить ликвидацию – что должно происходить дальше? Вкладчики должны вернуть деньги Фонду гарантирования? Или кто-то другой должен отдать эти деньги ФГВФЛ? Точно так же нельзя отменить продажу банка новому владельцу“, – подчеркнула Рожкова.

Напомним, Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году.



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