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Нафтогаз обязали досрочно перечислить в бюджет дивиденды

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Кабмин обязал Нафтогаз перечислить в государственный бюджет не позднее 27 декабря дивиденды на 8,5 миллиарда.
Компания обязана сделать это не позднее 27 декабря
Компания обязана сделать это не позднее 27 декабря
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Кабинет министров выдал указ, в котором требует от Нафтогаза досрочно выплатить 8,5 млрд гривен дивидендов по итогам работы за первые три квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правителсьва в четверг, 26 декабря.

Компания обязана сделать это не позднее 27 декабря. Деньги пойдут в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза в 2019 году.

Напомним, в Вене стартовали “газовые переговоры“.

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Теги: бюджет, Нафтогаз, Кабмин Украины, бюджет Украины, дивиденды, Госбюджет, Дефицит бюджета
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