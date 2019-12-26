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Если акции ПриватБанка вернут Коломойскому, его лишат права голоса — НБУ

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Если решение суда будет не в пользу государства, то НБУ снова предложит национализировать банк.
НБУ способен будет побороть панику на рынке в случае необходимости
НБУ способен будет побороть панику на рынке в случае необходимости
depositphotos.com

Если суд примет решение вернуть акции ПриватБанка Игорю Коломойскому, то олигарха лишат права голоса. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью для “Минфин“.

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Рожкова поделилась планами Нацбанка, если суд примет решение, что национализация ПриватБанка была незаконной и акции банка вернут бывшим владельцам.

“Нужно понимать, что решение административного суда еще должен утвердить Хозяйственный суд… Далее должна быть обоюдная реституция – если отменят национализацию, значит будет аннулирована докапитализация Привата. Значит, НБУ утвердит решение о его неплатежеспособности“, - рассказывает Рожкова.

В то же время, Рожкова уверяет, что НБУ способен будет побороть панику на рынке в случае необходимости. Если решение суда будет не в пользу государства, то НБУ снова предложит национализировать банк.

“Даже если суд вернет акции Привата Коломойскому, у нас в регулировании есть норма, которая разрешает регулятору лишить акционера банка права голоса, если он не прошел согласование в Нацбанке“, - сказала чиновница.

Напомним, Fitch повысил рейтинг ПриватБанка.

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Теги: ПриватБанк, Коломойский, НБУ
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