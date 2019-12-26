Россия сама планирует завершить строительство Северного потока-2
Россия и сама способна завершить строительство Северного потока-2, без помощи подрядчиков. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает Коммерсантъ.
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Министр утверждает, что если компания Allseas из-за новых санкций США откажется работать над строительством газопровода, то российский оператор завершит все самостоятельно.
“Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена“, - сказал Новак.
Министр высказал уверенность в том, что газопровод введут в эксплуатацию уже в следующем году, поскольку работы завершены на 94%.
Напомним, в России рассказали о судьбе Северного потока-2.
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