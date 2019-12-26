Россия сама планирует завершить строительство Северного потока-2

Если подрядчик из-за санкций откажется от стройки, Россия завершит все своими силами.

Газопровод планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году nord-stream2.com

Россия и сама способна завершить строительство Северного потока-2, без помощи подрядчиков. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает Коммерсантъ.

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Министр утверждает, что если компания Allseas из-за новых санкций США откажется работать над строительством газопровода, то российский оператор завершит все самостоятельно.

“Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена“, - сказал Новак.

Министр высказал уверенность в том, что газопровод введут в эксплуатацию уже в следующем году, поскольку работы завершены на 94%.

Напомним, в России рассказали о судьбе Северного потока-2.

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