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Россия сама планирует завершить строительство Северного потока-2

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Если подрядчик из-за санкций откажется от стройки, Россия завершит все своими силами.
Газопровод планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году
Газопровод планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году
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Россия и сама способна завершить строительство Северного потока-2, без помощи подрядчиков. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает Коммерсантъ.

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Министр утверждает, что если компания Allseas из-за новых санкций США откажется работать над строительством газопровода, то российский оператор завершит все самостоятельно.

“Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена“, - сказал Новак.

Министр высказал уверенность в том, что газопровод введут в эксплуатацию уже в следующем году, поскольку работы завершены на 94%.

Напомним, в России рассказали о судьбе Северного потока-2.

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Теги: северный поток 2, Новак, газопровод
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.12.2019, 18:26
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Да-да, с помощью картонного экскаватора и банки стекломоя. Ройте - ущербные!
гость  (аноним)  26.12.2019, 18:23
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гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
ДЕДУШКА ТРАМП ХИТРО ВЫЕ.Б.АЛ КАЦАПСКУЮ МРАЗЬ!
ГАЗПРОМ ВВАЛИЛ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ БОЛЕЕ 80 МЛРД РУБ, А ТРАМПУШКА, ОДНИМ РОСЧЕРКОМ КИТАЙСКОЙ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ, ПОСТАВИЛ РАШКУ РАКОМ!
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