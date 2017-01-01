НБУ провел первый за 13 месяцев аукцион по покупке инвалюты

Нацбанку удалось выкупить 230 млн долларов.

Нацбанк провел аукцион по покупке иностранной валюты, в результате которого выкупил у банков 230 млн долларов. Об этом сообщил глава Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов на своей странице в Facebook.

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НБУ планировал выкупить до 1 млрд долларов по курсу 23,25 гривны.

Стоит отметить, что НБУ в последнее время нередко осуществлял интервенции, когда использовал Matching – функционал, которые позволяет заключать сделоки в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters, а также ориентируясь на запросы по наилучшему курсу.

НБУ удалось выкупить 230 млн долларов facebook.com

Напомним, в НБУ рассказали о главных ожиданиях МВФ от Украины.

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