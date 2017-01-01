Минсоцполитики запретит ввоз секонд-хенда

Украина не сможет получать гуманитарную помощь в виде б/у одежды и обуви.

Запрет будет действовать на подержанные вещи, которые передают в качестве гуманитарной помощи facebook.com

Минсоцполитики планирует запретить ввозить в Украину подержанные вещи в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы разработали изменения в нормативно-правовых актах о запрете ввоза на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения, которая направляется в ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям“, - заявил Коваль.

Коваль акцентирует, что сегодня, пользуясь украинскими законами, бизнесмены ввозят в Украину секонд-хенд, чтобы продавать его.

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Чиновник объяснил также, почему запрет не коснется тех вещей, которые предназначены пожарным и военным. По его словам, эти вещи довольно дорогостоящие и качественные, за границей они считаются просроченными, но это на свойства одежды не влияет. Такую форму отдают бесплатно.

“Мы достойная нация, и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране“, - заявил Коваль.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как будет осуществляться переход на электронные трудовые.

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