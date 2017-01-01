НБУ побил рекорд по покупке валюты за день

Финансовый регулятор на межбанке в четверг купил $700 млн - это рекордный показатель для этого года.

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в четверг составила рекордные для этого года пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины в четверг, 26 декабря, установил рекорд в этом году, купив на межбанковском валютном рынке $700 млн, сообщается на странице НБУ в Facebook.

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По их информации, фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил $230 млн. В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Нацбанком составила $700 млн, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching.

Согласно сообщению, в целом с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около $7,5 млрд, что также является рекордным значением с 2007 года.

В НБУ уточнили, что предложение валюты на межбанковском валютном рынке существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

“Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом устойчивого улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривни является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы“, - сообщил заместитель председателя центробанка Олег Чурия.

Напомним, НБУ провел первый за 13 месяцев аукцион по покупке инвалюты.

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