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Украина и Россия договорились об отмене претензий по "газовому" вопросу - СМИ

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С российского имущества снимут аресты.
РФ и Украина отменят взаимные претензии, которые касаются "газового" вопроса
РФ и Украина отменят взаимные претензии, которые касаются "газового" вопроса
depositphotos.com

Россия и Украина приняли решение с 1 января 2020 года отменить взаимные претензии, которые касаются “газового“ вопроса. Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак, пишет Obozrevatel, ссылаясь на “РИА Новости“.

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Предполагается, что с российского имущества снимут аресты в счет решений по судебным искам.

Стоит отметить, что вышеуказанные договоренности стали часть нового “газового“ договора.

Также планируется, что российский “Газпром“ заключит с “Оператором ГТС Украины“ соглашение, а с “Нафтогазом“ подпишут о транспортировке газа через территорию нашей страны.

Напомним, Нафтогаз обязали досрочно перечислить в бюджет дивиденды.

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Теги: газовые переговоры, транзит газа через украину, газ
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