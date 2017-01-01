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Гончарук поручил закрыть нелегальные АЗС

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Решить проблему с нелегальной торговлей топливом должны до 9 января.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал распоряжение закрыть все нелегальные АЗС в Украине. Миссия возлагается на ГФС, правоохранителей и органы контроля. Решить проблему должны до 9 января 2020 года. Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

“Все АЗС будут работать по лицензиям, либо не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 решить эту проблему“, — подчеркнул глава правительства.

Гончарук подчеркнул, что уже успели закрыть 46 незаконных АЗС, начали 18 уголовных производств.

Также премьер рассказал, что 31 объект хозяйствования решил подать документы на оформление лицензии.

Напомним, в Украине продолжают падать цены на бензин.

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Теги: Гончарук, АЗС, нелегальный бизнес, нелегальные заправки
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