Озвучены потери Украины от новых санкций России

Украинские экспортеры потеряют около 31 миллиона долларов от новых ограничительных мер России.

Из-за новых российских санкций в отношении украинских промышленных товаров, Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму 31,2 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет Экономическая правда.

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Также РФ запретила экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации, что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину и эквивалентно 21,4 миллионам долларов. Украина получала почти половину этих товаров из РФ.

Эмбарго России распостраняется на украинские грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.

По данным издания, наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) - 16,1 млн дол, и рынок котлов для центрального отопления - 8,7 млн дол.

Напомним, Россия ввела новые санкции против Украины.

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