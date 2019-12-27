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Озвучены потери Украины от новых санкций России

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Украинские экспортеры потеряют около 31 миллиона долларов от новых ограничительных мер России.
Наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров
Наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров
depositphotos.com

Из-за новых российских санкций в отношении украинских промышленных товаров, Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму 31,2 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет Экономическая правда.

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Также РФ запретила экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации, что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину и эквивалентно 21,4 миллионам долларов. Украина получала почти половину этих товаров из РФ.

Эмбарго России распостраняется на украинские грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.

По данным издания, наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) - 16,1 млн дол, и рынок котлов для центрального отопления - 8,7 млн дол.

Напомним, Россия ввела новые санкции против Украины.

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Теги: Россия, Украина, санкции, эмбарго, Ответные санкции России
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.12.2019, 12:41
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гость
Мой отец очень умный дядька,так вот он говорит,что нам по барабану газ. Как-то он мне сказал,сына,учитывая как мы с тобой пердим,контракт будут подписывать с нами, ещё и заработаем! И действительно,ведь это ж тема,как я сам не допер до этого. Но и без контракта хоть не замерзнем.
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