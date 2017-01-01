Курс доллара подскочил в обменниках

Рост доллара начался накануне на фоне рекордной покупки Нацбанком валюты на межбанке - 700 миллионов за день.

Доллар подорожал за день на 30-60 копеек depositphotos.com

Наличный курс доллара резко подскочил в пятницу, 27 декабря, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи доллара в киевских обменниках вырос на 56 копеек - до 23,8182 UAH/USD, курс покупки – на 34 копейки - до 23,2200 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 32,32 коп. до 25,5894 UAH/EUR, курс продажи повысился на 58,73 коп. до 26,3927 UAH/EUR.

Напомним, Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд.

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