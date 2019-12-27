Невыполнение госбюджета не отобразится на украинцах

В Минфине заявили, что граждане не почувствуют на себе недовыполнение бюджета страны.

Все важные выплаты Кабмин останавливать не будет depositphotos.com

На украинцах недовыполненный бюджет 2019 года никак не скажется, поскольку все важные выплаты Кабмин останавливать не будет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов, пишет Минфин.

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В ведомстве утверждают, что ситуация под контролем.

“Правительство в полном объеме профинансирует все необходимые защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также все обязательства, на которые открыты ассигнования. Граждане Украины не почувствуют никаких последствий невыполнения бюджета“, — говорится в комментарии.

Напомним, Минфин назвал гривну причиной “дыры“ в бюджете.

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