Невыполнение госбюджета не отобразится на украинцах
На украинцах недовыполненный бюджет 2019 года никак не скажется, поскольку все важные выплаты Кабмин останавливать не будет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов, пишет Минфин.
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В ведомстве утверждают, что ситуация под контролем.
“Правительство в полном объеме профинансирует все необходимые защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также все обязательства, на которые открыты ассигнования. Граждане Украины не почувствуют никаких последствий невыполнения бюджета“, — говорится в комментарии.
Напомним, Минфин назвал гривну причиной “дыры“ в бюджете.
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