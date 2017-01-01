Раннюю диагностику опухолей теперь будут проводить бесплатно

Национальная служба здоровья Украины планирует оплачивать эти услуги больницам.

Ранняя диагностика новообразований теперь будет бесплатной услугой для украинцев. Национальная служба здоровья Украины планирует оплачивать эти услуги больницам, где есть большой поток людей с подобными проблемами. В Программе медицинских гарантий на это предусмотрено около 1 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-центре Национальной службы здоровья.

“Внедрение ранней диагностики онкозаболеваний дает возможность спасти тысячи жизней наших граждан. Именно поэтому маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия — определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев. На это в программе медицинских гарантий, на 2020 год выделено около 1 миллиарда гривен“, — говорится в сообщении.

Чтобы пройти вышеописанное исследование, необходимо будет иметь направление от семейного врача.

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Стоит отметить, что некоторые исследования необходимо проводить в профилактических целях людям, которые достигли определенного возраста. Например, маммография показана женщинам от 40 лет и старше, гистероскопия — от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия — от 40 лет и старше.

Напомним, МОЗ расширяет перечень бесплатных медуслуг.



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