Сколько украинцы готовы потратить на Новый год

23% украинцев заявили, что у них нет денег на праздничный стол.

Украинцы готовы потратить на празднование Нового года не больше 1300 грн. Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, пишет Delo.ua.

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86% украинцев любят новогодние и рождественские праздники. Большинство граждан будут праздновать дома — 67%.

16,5% — будут в новогоднюю ночь гостях у друзей или родственников, 3% — в общественном заведении или на публичном праздновании, 0,5% — встретят новый год в Интернете, 2% — будут одни в праздник и планируют смотреть телевизор, 1% — уезжают на Новый год в путешествие по Украине, в интересном путешествии по Украине и1% — за рубежом.

Отказываются праздновать лишь 3% украинцев, а 6% пока не решили, что будут делать.

В то же время, уменьшилась сумма, которую люди готовы потратить на новогодний стол. Если в прошлом году люди планировали потратить около 1700 грн, то в этом году - 1390.

23% украинцев завили, что у них нет средств, чтобы накрыть праздничный стол.

Напомним, стало известно, сколько стоит аренда квартир на новогодние праздники.

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