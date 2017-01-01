Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько украинцы готовы потратить на Новый год

Комментариев: 0
23% украинцев заявили, что у них нет денег на праздничный стол.
86% украинцев любят новогодние и рождественские праздники
86% украинцев любят новогодние и рождественские праздники
depositphotos.com

Украинцы готовы потратить на празднование Нового года не больше 1300 грн. Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, пишет Delo.ua.

Читай также: Как выбрать хороших подарок на Новый год — эксперты

86% украинцев любят новогодние и рождественские праздники. Большинство граждан будут праздновать дома — 67%.

16,5% — будут в новогоднюю ночь гостях у друзей или родственников, 3% — в общественном заведении или на публичном праздновании, 0,5% — встретят новый год в Интернете, 2% — будут одни в праздник и планируют смотреть телевизор, 1% — уезжают на Новый год в путешествие по Украине, в интересном путешествии по Украине и1% — за рубежом.

Отказываются праздновать лишь 3% украинцев, а 6% пока не решили, что будут делать.

В то же время, уменьшилась сумма, которую люди готовы потратить на новогодний стол. Если в прошлом году люди планировали потратить около 1700 грн, то в этом году - 1390.

23% украинцев завили, что у них нет средств, чтобы накрыть праздничный стол.

Напомним, стало известно, сколько стоит аренда квартир на новогодние праздники.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: новогодние праздники, новогодний стол, Новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь