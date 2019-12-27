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Мотор Сич могут не продать китайской компании

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В США заявляют, что есть другие покупатели.
Сделка о прдаже еще не оформлена и все еще можно отменить
Сделка о прдаже еще не оформлена и все еще можно отменить
facebook.com/MotorSichAirlines

В США считают, что продажу украинской компании “Мотор Сич“ Китаю можно еще отменить. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает Европейская правда.

“Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс (проверка объекта инвестирования, - ред.), визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию“, - сказал Тейлор.

Тейлор заявил, что сделка о прдаже еще не оформлена и все еще можно отменить.

Также Уильям Тейлор акцентировал, что по поводу китайской компании появились сомнения по поводу ее финансовой стабильности.

Напомним, китайцы решили купить акции украинской биржи ПФТС.

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Теги: Мотор Сич, США, Китай
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.12.2019, 13:50
Оценка:  +1
гость
Ну нахрена нам кабмин, рада, президент, если все решения принимаются госдепом? Еще министры типа милованова жалуются на низкие з/п. Пусть валят в штаты, в дворники возьмут.
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