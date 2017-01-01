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Какие продукты предпочитают украинцы: Импортные или отечественные

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80% продуктов на полках наших магазинов — сделаны в Украине.
Больше всего украинских товаров среди продуктов животного происхождения
Больше всего украинских товаров среди продуктов животного происхождения
depositphotos.com

Большинство продуктов, которые едят украинцы, сделаны в нашей стране. Более того, Украина является одним из крупнейший экспортеров продуктов питания. Об этом пишет Сегодня.

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80% продуктов на полках наших магазинов — сделаны в Украине. И лишь 20% - импортные.

В основном, больше всего украинских товаров среди продуктов животного происхождения. Например, 99% яиц, которые мы покупаем, снесены украинскими курами. С мясом ситуация похожая: 97,5% денег украинцы потратили на мясо отечественного производства и лишь 2,5% – на импортное. Подобная картина и с молоком, хлебом, колбасой и сахаром.

Если же говорить о фруктах и овощах, то каждый второй плод был перевезен из другой страны. Лишь 48,6% купленных нами яблок и груш были выращены в украинских садах.

Детское питание родители, как правило, берут импортное.

Напомним, в Украине стабилизировались цены на продукты.

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Теги: продукты, украинские продукты
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