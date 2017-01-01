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Кабмин одобрил новый "трудовой" законопроект

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Теперь проект направят на рассмотрение в ВР.
Правительство одобрило новый "трудовой" законопроект
Правительство одобрило новый "трудовой" законопроект
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Правительство одобрило новый “трудовой“ законопроект. Теперь проект должны рассмотреть парламентарии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

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Гончарук убежден, что новый закон поможет создавать новые рабочие места в Украине — правительство предполагает, что в ближайшие 5 лет в Украине рабочих мест станет на 1 млн больше.

Законопроект предполагает:

  • расширение прав работников;

  • создание новых рабочих мест (легальных);

  • равные гендерные возможности в сфере труда;

  • повышение зарплат;

  • гармонизация украинского законодательства с европейским.

“Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива – это о лучшей работе, более высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого“, – написал Гончарук.

Напомним, Гончарук поручил закрыть нелегальные АЗС.

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Теги: рынок труда, Кабмин, Гончарук
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