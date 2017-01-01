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Ощадбанк прокомментировал дело о хищении 2 млн грн

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Средства людям обещают вернуть.
В отделении Ощадбанка внутренняя служба банка обнаружила крупное хищение средств
В отделении Ощадбанка внутренняя служба банка обнаружила крупное хищение средств
Пресс-служба Ощадбанка

В отделении Ощадбанка в Кропивницком внутренняя служба банка обнаружила крупное хищение средств — на сумму 2 млн гривен. Речь идет о пенсиях. Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения, пишет Liga.net.

“Банк в течение года активно сотрудничал со следствием и инициировал процесс завершения дела и передачи его в суд“, - отметили в пресс-службе.

Сотрудников банка, которые участвовали в хищении средств, сразу уволили.

“Сейчас всем детям средства возвращены в полном объеме, по другим клиентам продолжается процесс возвращения“, - говорят в Ощадбанке.

Напомним, Ощадбанк закроет около 500 отделений.

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Теги: Ощадбанк, хищение средств, выплаты
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