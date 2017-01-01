НБУ утвердил валюты, к которым будут просчитывать курс гривны
Национальный банк Украины утвердил иностранные валюты, по отношению к которым будут устанавливать официальный курс гривны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Каждый день НБУ будет рассчитывать курс гривны к тем валютам, которые входят в первую группу Классификатора иностранных валют. Также курс будут считать для тех валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. На сегодняшний день таких валют насчитывается 35.
Курс по отношению к 23 другим иностранным валютам будет обнародован каждый месяц.
Каждый день также будут публиковать и учетную цену банковских металлов, которые входят в первую группу Классификатора иностранных валют. На сегодняшний день, речь идет о золоте, серебре, платине и палладии.
Напомним, НБУ побил рекорд по покупке валюты за день.
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