Местные власти снижают цену за отопление — Гончарук

В Кропивницком люди заплатят почти на 30% меньше.

Местные власти пересматривают тарифы на тепло для населения. Например, в Кропивницком, люди в этом месяце заплатят на 28,7% меньше. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telergam-канале.

“Раньше правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%“, - написал премьер.

Гончарук также призвал местные власти в других городах Украины активнее реагироваь на инициативу и снижать тарифы для населения.

Напомним, Гончарук поручил закрыть нелегальные АЗС.

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