Что выгоднее: Депозит в гривне или инвалюте

В НБУ считают, что депозит в гривне — это надежный вариант.

В НБУ считают, что гривневые депозиты более выгодны, чем в иностранной валюте. Такое мнение в интервью Минфину высказала первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

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Рожкова считает, что даже в случае падения депозитов в гривне, эти вклады останутся более выгодными, чем в иностранной валюте.

“Ставки по депозитам в долларах, если не брать Укрэксим и Ощад — 1-1,5% годовых, а в гривне — пусть упадут до 13%, но разница все равно значительная. Поэтому я не вижу экономического смысла в том, чтобы забирать деньги из банковской системы при экономически обоснованном снижении депозитных ставок. Люди не заработают, а потеряют, если будут отдавать предпочтение иностранной валюте вместо гривны“, — утверждает Рожкова.

Чиновница убеждена, что процентная ставка по депозиту может дать возможность украинцам немного подзаработать и защитит вкладчика от инфляции.

“Если у нас инфляция 5% и еще 5% дополнительно вкладчик может заработать — это 10% по депозиту. Но это не должно быть 18%. Ведь есть и другая сторона: люди, которые хотят брать ипотечные кредиты и кредиты на развитие бизнеса. Рентабельность в 15% — это очень хороший показатель для бизнеса. Но если ставка по депозитам высокая, то и по кредитам тоже, и тогда бизнес развиваться не будет“, — утверждает первый заместитель председателя НБУ.

Напомним, НБУ просит банки снизить ставки по депозитам.

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