"Дайте нам день-два": Гончарук прокомментировал "газовые" переговоры

Переговоры между РФ и Украиной продолжаются.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что “газовые“ переговоры между Россией и Украиной продолжаются. Об этом пишет Экономическая правда.

“Сразу скажу, что газовые переговоры комментировать не буду. Переговоры о транзите газа продолжаются. Дайте нам день-два“, - подчеркнул он.

Стоит отметить, что переговоры, которые состоялись в Минске 20 декабря были весьма успешными. Странам удалось прийти к некоторым компромиссам. Новый контракт планируют заключить на пять лет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина и Россия договорились об отмене претензий по “газовому“ вопросу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram