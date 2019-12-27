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"Дайте нам день-два": Гончарук прокомментировал "газовые" переговоры

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Переговоры между РФ и Украиной продолжаются.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что “газовые“ переговоры между Россией и Украиной продолжаются. Об этом пишет Экономическая правда.

“Сразу скажу, что газовые переговоры комментировать не буду. Переговоры о транзите газа продолжаются. Дайте нам день-два“, - подчеркнул он.

Стоит отметить, что переговоры, которые состоялись в Минске 20 декабря были весьма успешными. Странам удалось прийти к некоторым компромиссам. Новый контракт планируют заключить на пять лет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина и Россия договорились об отмене претензий по “газовому“ вопросу.

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Теги: газовые переговоры, Гончарук, транзит газа через украину
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