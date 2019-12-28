Зеленский отреагировал на выплату долга Газпромом

Нафтогаз получил от российской компании 2,9 млрд долларов компенсации, подтвердил президент и назвал это победой.

Президент Украины Владимир Зеленский обрадовался, что Газпром выплатил долг в 2,9 миллиарда долларов и назвал это большой победой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК Нафтогаз Украины получил от Газпрома 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутых договоренностей“ - цитирует слова президента ОП.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подтвердил перечисление денег Газпромом. По его данным, точная сумма платежа составила $2,918 млрд.

Напомним, Газпром заплатил Нафтогазу почти $3 млрд.

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