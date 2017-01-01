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Долги по зарплате за год выросли на почти 22%

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Задолженность по зарплате в Украине с начала года выросла на 21,8% и сейчас состаляет 3,221 млрд грн.
Рост задолженности зафиксирован в Житомирской области
Рост задолженности зафиксирован в Житомирской области
пресс-служба НБУ

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине с начала года выросла на 21,8% и по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3,221 млрд грн. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики.

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По ее данным, в ноябре задолженость сократилась на 6,3%, а сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий снизилась на 10,6% и к 1 декабря составила 2,04 млрд грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности в ноябре 2019 года зафиксирован в Житомирской (в 2,5 раза), Закарпатской (на 32,4%), Ривненской (на 25%), Одесской (на 21,5%), Тернопольской (на 16,8%), Ивано-Франковской (на 8,5%), Николаевской (на 8,4%), Черниговской (на 7,5%) областях и в Киеве (на 9,1%).

При этом сокращение задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксировано в Хмельницкой (на 38,5%), Волынской (на 30,3%), Львовской (на 25,2%), Луганской (на 22,8%), Черновицкой (на 21,8%), Донецкой (на 15,9%) и Винницкой (на 12,7%) областях.

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Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в ноябре 2019 года задолженность по выплате зарплаты выросла в сфере образования на 46,2% (до 51,848 млн грн), временного размещения и организации питания - на 38,4% (до 0,519 млн грн), в профессиональной, научной и технической деятельности - на 27,6% (до 195,981 млн грн), сельском хозяйстве - на 4,6% (до27,387 млн, грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 3,4% (до 214,393 млрд грн.

В то же время сократилась задолженность в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха на 67,2% (до 0,287 млн грн), финансовой и страховой деятельности – на 33,2% (до 10,947 млн грн), в сфере информации и телекоммуникаций – на 15,5% (до 6,331 млн. грн), операций с недвижимостью – на 10% ( до 52,113 млн грн), в промышленности – на 9,6% (до 2,507 млрд грн), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания – на 9,1% (до 11,697 млн грн).

Напомним, Кабмин одобрил новый “трудовой“ законопроект.

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Теги: зарплаты, задолженность, зарплата, задолженность по выплате зарплаты, Госстат
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