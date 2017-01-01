Украина и Молдова подписали газовое соглашение

Документ, который вступает в силу 1 января, полностью разблокирует транбалканський газовый коридор.

Оператор ГТС Украины, ООО Молдоватрансгаз и АО Молдовагаз подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

“Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирования транбалканського газового коридора и разрешения потребителей Молдовы с 1 января 2020 года“, - говорится в сообщении.

Также были подписаны договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

“В конце этого года Оператор ГТС Украины уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским Газпромом“, - напомнил оператор.

Напомним, Газпром заплатил Нафтогазу почти $3 млрд.

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