Сколько стоит трансплантация органов в Украине

Самый дорогой орган — печень.

Кабмин принял постановление, которым определяет стоимость трансплантации органов в Украине. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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Как оказалось, самая дорогая услуга, если говорить об органах — пересадка печени. Чтобы пересадить этот орган, придется заплатить 855 тыс 39 гривен.

Если говорить о стоимости пересадки других органов, то ситуация выглядит следующим образом:

Трансплантация почки (от живого донора или трупа) — 323 798 грн; АВО-несовместимая аллотрансплантация почки – 721 230 грн; Трансплантация сердца / комплекса “сердце-легкие“ или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса “сердце-легкие“ – 535 280 грн; Донорская резекция печени – 116 130 грн; Донорский этап - изъятие органов у донора-трупа – 74 086 грн; Донорская нефрэктомия из открытого доступа – 33 561 грн; Тканевое типирование донора – 18 630 грн; Тканевое типирование реципиента – 18 630 грн.

Трансплантация стволовых клеток обойдется в разы дороже:

Аллогенная с донорским этапом – 1 360 141,36 грн;

Аутологическая с донорским этапом – 1 308 393,3 грн.

Напомним, раннюю диагностику опухолей теперь будут проводить бесплатно.

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