Сколько стоит трансплантация органов в Украине
Кабмин принял постановление, которым определяет стоимость трансплантации органов в Украине. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
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Как оказалось, самая дорогая услуга, если говорить об органах — пересадка печени. Чтобы пересадить этот орган, придется заплатить 855 тыс 39 гривен.
Если говорить о стоимости пересадки других органов, то ситуация выглядит следующим образом:
Трансплантация почки (от живого донора или трупа) — 323 798 грн;
АВО-несовместимая аллотрансплантация почки – 721 230 грн;
Трансплантация сердца / комплекса “сердце-легкие“ или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса “сердце-легкие“ – 535 280 грн;
Донорская резекция печени – 116 130 грн;
Донорский этап - изъятие органов у донора-трупа – 74 086 грн;
Донорская нефрэктомия из открытого доступа – 33 561 грн;
Тканевое типирование донора – 18 630 грн;
Тканевое типирование реципиента – 18 630 грн.
Трансплантация стволовых клеток обойдется в разы дороже:
Аллогенная с донорским этапом – 1 360 141,36 грн;
Аутологическая с донорским этапом – 1 308 393,3 грн.
Напомним, раннюю диагностику опухолей теперь будут проводить бесплатно.
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