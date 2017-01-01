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В Украине уменьшились зарплаты

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По сравнению с октябрем, украинцы стали зарабатывать немного меньше.
Средняя зарплата в Украине составила 10 679 грн
Средняя зарплата в Украине составила 10 679 грн
depositphotos.com

Средняя зарплата в Украине в ноябре 2019 года составила 10 679 грн. Это на 0,4%, чем в октябре этого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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В то же время, если сравнивать с ноябрем прошлого года, что средняя зарплата в Украине выросла на 10,8%.

Самую низкую зарплату зафиксировали среди работников сферы размещения и организации питания. Они получают около 6790 грн в месяц. В то же время, наиболее высокооплачиваемая работа у финансистов и страховщиков — около 19 000 грн.

Самые высокие зарплаты получают жители Киева — около 15 000 грн, а меньше всех зарабатывают жители Черниговской области — чуть больше 8000 грн.

Напомним, стало известно, сколько налогов отдают украинцы со своих доходов.

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Теги: зарплаты, доходы, Госстат
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