Подорожал ли в этом году новогодний салат “Оливье”

Цены немного выросли, по сравнению с прошлым годом .

Традиционный новогодний салат “Оливье” в этом году подорожал на 8,4% depositphotos.com

Традиционный новогодний салат “Оливье” в этом году подорожал на 8,4%, если сравнивать с прошлогодними ценами. Об этом сообщила председатель совета Института налоговых реформ Елена Хотенко, пишет Finance.ua.

“Цены на продукты питания, такие как овощи, в некоторых случаях упали, например, на лук. Если говорить об “Оливье” и “индексе оливье”, то стоимость “Оливье” вырастет на 8,4%, если брать за три килограмма, как мы любим говорить, “тазик оливье”. Если сделать три килограмма “Оливье”, то по сравнению с прошлым годом – они выросли на 8,4%”, – сказала Хотенко.

Подорожание произошло из-за мясных продуктов, которые входят в состав салата, за килограмм которого придется заплатить 64 гривны.

Напомним, стало известно, сколько украинцы готовы потратить на Новый год.

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