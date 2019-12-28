Какие рабочие профессии пользуются спросом в Украине

Больше всех зарабатывают водители и монтажники.

Больше всех зарабатывают водители и монтажники depositphotos.com

Рабочие профессии остаются в Украине популярными, как среди соискателей, так и среди работодателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа, пишет Экономическая правда.

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Больше всех зарабатывают водители и монтажники — около 15 тысяч гривен в месяц.

Но наибольшим спросом пользуется вакансия продавца.

“Вакансия продавца стала наиболее популярной среди рабочих профессий в 2019 году. Работодатели разместили более 25 630 объявлений о поиске сотрудников. Зарплату им предлагают примерно 8000 грн в месяц, это на 300 грн больше, чем средний заработок в сфере торговли“, - говорится в сообщении.

Много было вакансий и для водителей - 18 390 за весь год. Зарплату водителям обещают, в среднем, около 15 тыс грн.

Тройку самых популярных вакансий замыкают повары - более 8 300 вакансий. Им готовы платить около 10 000 грн.

Спросом пользуются и грузчики — им предлагают вознаграждение в размере 9 000 грн.

Тройку самых популярных вакансий замыкают повары olx.ua

Напомним, в Украине планируют снизить налоги с зарплат.

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