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Какие рабочие профессии пользуются спросом в Украине

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Больше всех зарабатывают водители и монтажники.
Больше всех зарабатывают водители и монтажники
Больше всех зарабатывают водители и монтажники
depositphotos.com

Рабочие профессии остаются в Украине популярными, как среди соискателей, так и среди работодателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа, пишет Экономическая правда.

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Больше всех зарабатывают водители и монтажники — около 15 тысяч гривен в месяц.

Но наибольшим спросом пользуется вакансия продавца.

“Вакансия продавца стала наиболее популярной среди рабочих профессий в 2019 году. Работодатели разместили более 25 630 объявлений о поиске сотрудников. Зарплату им предлагают примерно 8000 грн в месяц, это на 300 грн больше, чем средний заработок в сфере торговли“, - говорится в сообщении.

Много было вакансий и для водителей - 18 390 за весь год. Зарплату водителям обещают, в среднем, около 15 тыс грн.

Тройку самых популярных вакансий замыкают повары - более 8 300 вакансий. Им готовы платить около 10 000 грн.

Спросом пользуются и грузчики — им предлагают вознаграждение в размере 9 000 грн.

Тройку самых популярных вакансий замыкают повары
Тройку самых популярных вакансий замыкают повары
olx.ua

 

Напомним, в Украине планируют снизить налоги с зарплат.

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Теги: работа, рынок труда, популярные профессии
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Антибес    28.12.2019, 14:04
Оценка:  -2
Антибес
Продавец-хорошая профессия.Только вот придётся работать понедельно,7 дней работаешь по 10-12 часов,постоянно стоя,не приседая,а затем семь дней отдыхаешь.И за это действительно могут платить 8000 гривен(ставка),на руки получишь чуть более 6000.
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