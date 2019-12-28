В США грозятся наложить санкции на строителей Северного потока-2
Компании, которые занимаются строительством Северного потока-2 в течение 30 дней должны прекратить все работы. Иначе на США применит против них санкции. Такая информация поступила из заявления Государственного департамента США от 27 декабря.
“Стороны, причастные к проекту, должны обеспечить, чтобы суда, участвующие в “Северном потоке 2“, должны немедленно прекратить связанную со строительством деятельность“ в “добровольном порядке“, - говорится в сообщении.
Речь идет о всех подрядчиках, которые принимают участие в строительстве газопровода.
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Если компании не остановят работы, то на них будут наложены санкции, утверждают в США.
В течение 60 дней госсекретарь США будет готовить отчет о нарушителях.
Напомним, стало известно, что Россия сама планирует завершить строительство Северного потока-2.
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