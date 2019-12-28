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В США грозятся наложить санкции на строителей Северного потока-2

Комментариев: 3
Все подрядчики должны прекратить работы в течение 30 дней.
Компании, которые строят СП-2 в течение 30 дней должны прекратить все работы
Компании, которые строят СП-2 в течение 30 дней должны прекратить все работы
nord-stream2.com

Компании, которые занимаются строительством Северного потока-2 в течение 30 дней должны прекратить все работы. Иначе на США применит против них санкции. Такая информация поступила из заявления Государственного департамента США от 27 декабря.

“Стороны, причастные к проекту, должны обеспечить, чтобы суда, участвующие в “Северном потоке 2“, должны немедленно прекратить связанную со строительством деятельность“ в “добровольном порядке“, - говорится в сообщении.

Речь идет о всех подрядчиках, которые принимают участие в строительстве газопровода.

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Если компании не остановят работы, то на них будут наложены санкции, утверждают в США.

В течение 60 дней госсекретарь США будет готовить отчет о нарушителях.

Напомним, стало известно, что Россия сама планирует завершить строительство Северного потока-2.

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Теги: северный поток 2, санкции, США
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  28.12.2019, 14:31
Оценка:  0
гость
Гыгыгыгыгыгыгы

Кацапы, вы грозились у США Аляску отжать! Чем закончилось?
Выблядки конченные
гость  (аноним)  28.12.2019, 14:21
Оценка:  -2
гость
ВОТ ТАК, ЛЕГКО И ПРОСТО, ТРАМП ОТОДРАЛ КАЦАПИЮ, КАК ПОСЛЕДНЮЮ СУКУ!
И, ВИДИМО, ЭТО НЕ ПОСЛЕДНЕЕ СОИТИЕ! ТРАМП МАСТЕР АНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
Russian-Troll    28.12.2019, 14:29
Оценка:  0
Russian-Troll
Отодрал он не великую Россию, а швейцарскую компанию. Газпром и сам достроит. С задержкой конечно, но достроит.
Антибес    28.12.2019, 14:19
Оценка:  -1
Антибес
"Иначе на США применит против них санкции"...Спасибо,БМ,за&quo t;на США"!Запомним.)))))
гость  (аноним)  28.12.2019, 14:17
Оценка:  -2
гость
Гы-гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы-ы-ы!!!

Путы н, ввиди вайскаааааааа!
Нашадедываевале!
М ожемпафтарить!
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