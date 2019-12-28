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Гривна будет укрепляться и дальше — Милованов

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В Минэкономики считают, что гривна будет укрепляться постепенно, но гарантий не дают.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
пресс-служба Минэкономики

В Минэкономразвития считают, что гривна будет укрепляться и дальше. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, пишет “Гордон“.

“Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривны, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривны“, – сказал министр.

В то же время, в НБУ сообщают, что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн.

Напомним, зарплата Милованова в ноябре составила 80 тыс грн.

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Теги: курс доллара, укрепление гривны, Милованов
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Комментариев (1)
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Антибес    28.12.2019, 14:59
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Антибес
Этот дебил с внешностью гуманоида-наркомана,не понимает что для дальнйшего укрепления гривны нет ни единой объективной причины.Идёт игра курса,скоро гривна покатится вниз и кто-то снова заработает миллиарды.)))))
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