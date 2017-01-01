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Анкара подтвердила дату запуска Турецкого потока

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Турецкий поток и трансанатолийский газопровод будут удовлетворять ежегодные потребности четверти Европы, сообщили у Эрдогана.
Турецкий поток заработает 8 января 2020 года
Турецкий поток заработает 8 января 2020 года
turkstream.info

Новый газопровод Турецкий поток введут в эксплуатацию 8 января 2020 года. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Домнез, передает Hurriyet Daily News.

“Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимы на международных рынках, поскольку трубопроводы природного газа будут проходить как с востока, так и с севера“, - заявил министр.

Он также подчеркнул, что строительство Турецкого потока было еще одним гигантским проектом после трансанатолийского газопровода (TANAP).

“Хотя TurkStream и TANAP обеспечат беспрепятственное использование природного газа нашей страной, мы также будем играть ключевую роль в обеспечении безопасности поставок природного газа в Европу“, - добавил чиновник.

Предполагается, что оба газопровода будут удовлетворять ежегодные потребности четверти европейского континента.

Напомним, Украина и Молдова подписали газовое соглашение.

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Теги: газ, ГТС, газопровод, транзит газа, Турецкий поток
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