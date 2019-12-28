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Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с Газпромом

Комментариев: 2
Соглашение предусматривает урегулирование вопроса, который касается штрафов.
Соглашение должно быть подписано в рамках нового договора между Украиной и Россией
Соглашение должно быть подписано в рамках нового договора между Украиной и Россией
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Кабмин одобряет подписание мирового соглашения с Газпромом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

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Соглашение должно быть подписано в рамках нового договора между Украиной и Россией о транзите газа.

“Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании “Газпром“ к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10“, - говорится в документе.

Подписать мировое соглашение должен министр юстиции Денис Малюська.

В Кабмине уточнили, что мировое соглашение предусматривает урегулирование вопроса, который касается штрафа АМКУ против Газпрома. Речь идет о 7,4 млрд долларов.

Напомним, Украина и Молдова подписали газовое соглашение.

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Теги: газ, Газпром, Кабмин, транзит газа через украину
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.12.2019, 17:01
Оценка:  0
гость
Тупые идиоты! Х.о.хлы недоразвитые!
Вместо того, чтобы давить московитскую мразь, этих выблядков, мировые договорняки с ними устраивают!
БЕЗУМЕЦ    28.12.2019, 16:41
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ
России верить нельзя.
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