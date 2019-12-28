Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с Газпромом
Кабмин одобряет подписание мирового соглашения с Газпромом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
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Соглашение должно быть подписано в рамках нового договора между Украиной и Россией о транзите газа.
“Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании “Газпром“ к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10“, - говорится в документе.
Подписать мировое соглашение должен министр юстиции Денис Малюська.
В Кабмине уточнили, что мировое соглашение предусматривает урегулирование вопроса, который касается штрафа АМКУ против Газпрома. Речь идет о 7,4 млрд долларов.
Напомним, Украина и Молдова подписали газовое соглашение.
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