В Киевстаре рассказали, подорожают ли услуги в 2020 году

Мобильная связь в Украине одна из наиболее дешевых в мире.

Киевстар в следующем году не планирует резко повышать стоимость услуг. Об этом в интервью для Liga.Tech. рассказал президент Киевстара Александр Комаров.

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Комаров утверждает, что компания планирует пересматривать некоторые тарифы, скорее всего, в конце 2020 года.

Также он акцентировал, что в Украине одна из наиболее дешевых мобильных связей в мире. Но компаниям, в частности и Киевстару, приходится вкладывать довольно большие средства в развитие инфраструктуры.

Комаров также рассказал, что все больше украинцев активно пользуются мобильным интернетом.

На сегодняшний день Украина занимает третье место с конца по количеству прибыли для мобильной компании от одного пользователя.

Напомним, Укртелеком передумал повышать тарифы в новом году.

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