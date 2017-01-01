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НБУ опубликовал результат стресс-тестирования банков

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Наихудшие результаты продемонстрировали российские банки.
Банки, которые имеют потребность в капитале, уже разработали программы, которые касаются капитализации
Банки, которые имеют потребность в капитале, уже разработали программы, которые касаются капитализации
Пресс-центр НБУ

Девять украинских банков в этом году успешно прошли стресс-тестирование. Наиболее худшие результаты продемонстрировали банки, которые имеют российский капитал. Об этом сказано в отчете Национального банка Украины.

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Государственные банки страны (ПриватБанк и Укргазбанк), а также иностранные банки, ПУМБ и Альфа-Банк не нуждались в капитале вовсе.

Ухудшилась ситуация в Ощадбанке и Укрэксимбанке. Это произошло из-за амортизации залогов по старым неработающим кредитам.

Наихудший результат продемонстрировали российские банки - Сбербанк Украина и Проминвестбанк.

Кроме того, в НБУ отметили, что все банки, которые имеют потребность в капитале, уже разработали и согласовали программы, которые касаются капитализации или реструктуризации. Выполнить эти обязательства банки должны до конца сентября 2020 года.

Напомним, НБУ запланировал на 2020 год инспекцию 45 банков.

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Теги: НБУ, стресс-тест, банки
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