Аграрный комитет рекомендовал нардепам проголосовать за рынок земли

Комитет одобрил законопроект об открытии рынка земли.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики принял решение рекомендовать нардепам принять законопроект, который касается открытия рынка земли в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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За все время существования законопроекта нардепы рассмотрели более 3 тыс правок, которые были внесены в “земельный“ закон. Одобрили законопроект 19 нардепов, которые входят в комитет.

Николая Сольский, глава комитета акцентировал, что в законопрект, в частности, внесли следующие правки:

приобретать землю смогут лишь граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

разрешать ли продавать землю иностранцам, будут решать на референдуме;

в одни руки можно будет купить не более 10 тыс. Га;

владеть землей также могут банки, если получат землю в качестве залога: в течение двух лет они будут обязаны продать эту землю с помощью аукцина;

земля может стоить меньше, чем указано в нормативной денежной оценке.

Напомним, стало известно, что мораторий на продажу земли будет продлен.

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