Стало известно, какой овощ супермаркеты продают с наибольшей наценкой

Больше всего супермаркеты "накручивают" на моркови.

Больше всего в ноябре украинские супермаркеты среди овощей и фруктов заработали на продаже моркови. Наценка составила около 72%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга наценок плодоовощной продукции в супермаркетах страны, который провели экспертами Еast-fruit.

“Самым прибыльным товаром для супермаркетов Украины в плодоовощном отделе в это время оказалась морковь. Средняя наценка на морковь достигала 72% и была несколько выше в Киеве, чем в Днепре. Кстати, именно по моркови у овощеводов было больше всего жалоб, так как цены на нее в этом году в среднем снизились на 60%, по сравнению с прошлым годом “, - рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Второе место по уровню дохода супермаркета занял виноград. Третье место заняли тепличные помидоры — на них магазины заработали около 58% от закупочной суммы.



А вот огурцы продавали всего на 28% дороже, чем оптовики.

Напомним, стало известно, какие продукты предпочитают украинцы: импортные или отечественные.

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