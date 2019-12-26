Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз назвал условие для покупок газа у России

Комментариев: 0
По поводу российского газа идет эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства, отметил Андрей Коболев.
Нафтогаз пока не ведет переговоры с Газпромом
Нафтогаз пока не ведет переговоры с Газпромом
depositphotos.com

Украинская сторона не ведет переговоров с Газпромом о поставках российского газа, но в будущем это может произойти. Об этом сказал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в ходе брифинга во вторник, 31 декабря.

“Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть. По этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока Нафтогаз такие переговоры не ведет“, – заявил Коболев.

Он отметил, что считает маловероятным участие России в модернизации украинской газотранспортной системы.

“Финансовых доходов нового оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение РФ – ред.) не ожидаю“, – сказал Коболев.

Стоит отметить, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно этому документу, гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС – 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Напомним, Анкара подтвердила дату запуска Турецкого потока.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, Газпром, Нафтогаз, транзит, транзит газа, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь