Нафтогаз назвал условие для покупок газа у России

По поводу российского газа идет эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства, отметил Андрей Коболев.

Украинская сторона не ведет переговоров с Газпромом о поставках российского газа, но в будущем это может произойти. Об этом сказал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в ходе брифинга во вторник, 31 декабря.

“Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть. По этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока Нафтогаз такие переговоры не ведет“, – заявил Коболев.

Он отметил, что считает маловероятным участие России в модернизации украинской газотранспортной системы.

“Финансовых доходов нового оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта (привлечение РФ – ред.) не ожидаю“, – сказал Коболев.

Стоит отметить, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно этому документу, гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС – 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Напомним, Анкара подтвердила дату запуска Турецкого потока.

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