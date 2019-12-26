Беларусь и РФ продлили контракты на транзит газа
Контрактные объемы поставок и транзита российского газа в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.
Беларусь и Россия продлили контракты на поставку газа и транзит через территорию Беларуси до 2021 года, сообщила пресс-служба российского Газпрома во вторник, 31 декабря.
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В Москве глава правления Газпрома Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко подписали протокол между Газпромом и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.
Кроме того, Газпром и Газпром трансгаз Беларусь подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию стран. Объемы поставок газа и транзита в 2020 году сохранятся на уровне 2019 года.
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Напомним, Украина и Молдова подписали газовое соглашение.
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