Беларусь и РФ продлили контракты на транзит газа

Беларусь и Россия продлили контракты на поставку газа и транзит через территорию Беларуси до 2021 года, сообщила пресс-служба российского Газпрома во вторник, 31 декабря.

В Москве глава правления Газпрома Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко подписали протокол между Газпромом и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.



Кроме того, Газпром и Газпром трансгаз Беларусь подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию стран. Объемы поставок газа и транзита в 2020 году сохранятся на уровне 2019 года.

Напомним, Украина и Молдова подписали газовое соглашение.

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