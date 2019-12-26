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В Украине повысилась минимальная зарплата

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С 1 января минимальная месячная заработная плата в Украине установлена на уровне 4723 гривны.
Минимальная зарплата в Украине выросла
Минимальная зарплата в Украине выросла
пресс-служба НБУ
Минимальная заработная плата в Украине в минувшем году повысилась на 13,2% до 4723 гривны.

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Согласно вступившему 1 января в силу закону О Государственном бюджете на 2020 год минимальная месячная заработная плата установлена на уровне 4723 гривны. В 2019 году она составляла 4173 гривны.

Кроме того, на 174 гривны повышен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц и с 1 января 2020 года составляет 2027 гривен.
 
Для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум с 1 января составляет 1779 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 гривен; для трудоспособных лиц – 2102 гривны; для лиц, утративших трудоспособность – 1638 гривен.

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Кроме того, с 1 января уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 25%, для детей – 85%, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100% прожиточного минимума.

Напомним, Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году.

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Теги: зарплаты, зарплата, минимальная зарплата
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Антибес    02.01.2020, 11:38
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Антибес
4723?Твари,нах вы указываете"грязную зарплату",которую на руки человек,работающий официально,никогда не получит?Вы указывайте чистую зарплату после уплаты с этой зарплаты всех налогов и сборы.От суммы 4723 эта цифра будет составлять около 3700 гривен.
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