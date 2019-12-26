За год гривна укрепилась к доллару почти на 17%

В прошлом году украинская валюта укрепилась больше к европейской, чем американской, - на 20%.

За прошлый года официальный курс гривны к доллару вырос на 16,9% с 27,69 гривны на 1 января 2019 года до 23,68 гривны на 1 января 2020 года. Об этом в среду, 1 января, пишет ЭП со ссылкой на данные Национального банка. Читай также: Курс валют на сегодня: НБУ ослабил гривну Так, самый высокий курс гривны к доллару был зафиксирован 26 декабря - 23,25 гривны. Самый низкий 11 января - 28,27 гривны.

Официальный курс евро по состоянию на 1 января 2020 года составляет 26,42 гривни, тогда как год назад составлял 31,71 гривни. За год гривня укрепилась к европейской валюте на 20%.

Напомним, НБУ запланировал на 2020 год инспекцию 45 банков.

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