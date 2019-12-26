От Нафтогаза отделили газотранспортную систему
Новым владельцем ОГТСУ стала компания Магистральные газопроводы Украины. Проект анбандлинга официально завершен.
Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы Нафтогаз и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС, сообщил глава НАК Андрей Коболев в Facebook.
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Исполнительный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что компания приняла ГТС в управление.
“Новым владельцем ОГТСУ стала компания Магистральные газопроводы Украины. Проект анбандлинга официально завершен“, – добавил Макогон.
Таким образом Нафтогаз перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС. Теперь НАК становится его крупным клиентом и готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине, пояснил Коболев.
По его словам, Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и “доказала, что является ответственным и надежным союзником“.
“Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины“, – добавил директор Нафтогаза.
Напомним, Регулятор резко повысил цены на услуги облгазов.
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