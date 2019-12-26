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От Нафтогаза отделили газотранспортную систему

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Новым владельцем ОГТСУ стала компания Магистральные газопроводы Украины. Проект анбандлинга официально завершен.
Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы Нафтогаз
Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы Нафтогаз
depositphotos.com
Независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы Нафтогаз и начал автономную работу – транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС, сообщил глава НАК Андрей Коболев в Facebook.

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Исполнительный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что компания приняла ГТС в управление.
 
“Новым владельцем ОГТСУ стала компания Магистральные газопроводы Украины. Проект анбандлинга официально завершен“, – добавил Макогон.
 
Таким образом Нафтогаз перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС. Теперь НАК становится его крупным клиентом и готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине, пояснил Коболев.
 
По его словам, Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и “доказала, что является ответственным и надежным союзником“.
 
“Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины“, – добавил директор Нафтогаза.

Напомним, Регулятор резко повысил цены на услуги облгазов.

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Теги: газ, Нафтогаз, Андрей Коболев
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