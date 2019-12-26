От Нафтогаза отделили газотранспортную систему

Новым владельцем ОГТСУ стала компания Магистральные газопроводы Украины. Проект анбандлинга официально завершен.

Исполнительный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что компания приняла ГТС в управление.

“Новым владельцем ОГТСУ стала компания Магистральные газопроводы Украины. Проект анбандлинга официально завершен“, – добавил Макогон.

Таким образом Нафтогаз перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС. Теперь НАК становится его крупным клиентом и готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине, пояснил Коболев.

По его словам, Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС и “доказала, что является ответственным и надежным союзником“.

“Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины“, – добавил директор Нафтогаза.

Напомним, Регулятор резко повысил цены на услуги облгазов.

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