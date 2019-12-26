Новые цены на газ: Как и сколько будем платить в этом месяце

В Нафтогазе считают, что гарантированная цена на газ может быть убыточной для украинцев.

В Украине с 1 января вступила в действие гарантированная цена на газ для населения. Об этом пишет Экономическая правда.

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Существует также и рыночная цена, по которой мы теперь должны покупать газ. Чтобы обезопасить украинцев от скачков цен на газ, Кабмин ввел “страховую цену“ - зафиксировал тариф.

Поэтому украинцы сами могут выбирать, по какой цене они хотят платить за газ — рыночной или страховой. В то же время, гарантированная цена ( 6 961 грн за тысячу кубометров с НДС) будет действовать до конца квартала и не будет меняться. На нее не повлияют веяния рынка.

Пока не ясно, какой будет рыночная цена. В Нафтогазе считают, что поскольку транзит российского газа через нашу территорию продолжится, то гарантированная цена может быть убыточной для потребителей. В таком случае, газ будет стоит дешевле, если покупать по рыночной цене.

Напомним, с января украинцы будут получать две платежки за газ.

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