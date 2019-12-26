В Украине изменились счета для уплаты налогов

Узнать реквизиты можно в Казначействе или в органах, которые занимаются поступлениями в бюджет.

В Украине вводятся новые счета для уплаты налогов, платежей, предназначенных в местные бюджеты и всевозможные сборы. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

Читай также: Налоговая реформа: Чего ждать украинцам

Новые счета вводятся по распоряжению Министерства финансов Украины.

Получит новые реквизиты можно на сайте главного управления Казначейства, а также в органах, которые занимаются контролем поступлений в бюджет.

Напомним, в налоговой опубликовали план проверок бизнеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram