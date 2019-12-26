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В Украине изменились счета для уплаты налогов

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Узнать реквизиты можно в Казначействе или в органах, которые занимаются поступлениями в бюджет.
В Украине вводятся новые счета для уплаты налогов
В Украине вводятся новые счета для уплаты налогов
depositphotos.com

В Украине вводятся новые счета для уплаты налогов, платежей, предназначенных в местные бюджеты и всевозможные сборы. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

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Новые счета вводятся по распоряжению Министерства финансов Украины.

Получит новые реквизиты можно на сайте главного управления Казначейства, а также в органах, которые занимаются контролем поступлений в бюджет.

Напомним, в налоговой опубликовали план проверок бизнеса.

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Теги: налоги, уплата налогов, казначейство
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