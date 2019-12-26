Минфин начнет выпускать 7-летние облигации
Первый аукцион состоится уже в январе.
Министерство финансов планирует в этом году впервые выпустить семилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствуют данные графика заимствований на I квартал 2020 года.
Читай также: Минфин привлек 11,4 миллиарда гривен от продажи гособлигаций
Семилетние облигации должны появится на рынке впервые, ранее самыми долгосрочными были лишь пятилетние ОВГЗ.
Первый аукцион состоится уже 28 января.
Напомним, НБУ побил рекорд по покупке валюты за день.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил