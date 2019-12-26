Минфин начнет выпускать 7-летние облигации

Первый аукцион состоится уже в январе.

Минфин планирует в этом году впервые выпустить семилетние облигации depositphotos.com

Министерство финансов планирует в этом году впервые выпустить семилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствуют данные графика заимствований на I квартал 2020 года.

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Семилетние облигации должны появится на рынке впервые, ранее самыми долгосрочными были лишь пятилетние ОВГЗ.

Первый аукцион состоится уже 28 января.

Первый аукцион состоится уже 28 января mof.gov.ua

Напомним, НБУ побил рекорд по покупке валюты за день.

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