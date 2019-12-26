Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минфин начнет выпускать 7-летние облигации

Комментариев: 0
Первый аукцион состоится уже в январе.
Минфин планирует в этом году впервые выпустить семилетние облигации
Минфин планирует в этом году впервые выпустить семилетние облигации
depositphotos.com

Министерство финансов планирует в этом году впервые выпустить семилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствуют данные графика заимствований на I квартал 2020 года.

Читай также: Минфин привлек 11,4 миллиарда гривен от продажи гособлигаций

Семилетние облигации должны появится на рынке впервые, ранее самыми долгосрочными были лишь пятилетние ОВГЗ.

Первый аукцион состоится уже 28 января.

Первый аукцион состоится уже 28 января
Первый аукцион состоится уже 28 января
mof.gov.ua

 

Напомним, НБУ побил рекорд по покупке валюты за день.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: облигации, ОВГЗ, Минфин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь