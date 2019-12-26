Госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП
Уровень государственного долга Украины по итогам прошлого года впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Читай также: Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд
“Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов“, - говорится в сообщении.
Державний борг України опустився нижче позначки 50% до ВВП. Також знижено частку боргу в іноземній валюті, розширено коло інвесторів. Як #ПідсумкиВдалого2019Року - міжнародні агентства S&P та Fitch підвищили рейтинг України до рівня B! pic.twitter.com/0s510Vh5nd— MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) 2 января 2020 г.
Также отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B.
Напомним, Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил