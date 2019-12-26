Госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП

В Минфине отчитались об уменьшении госдолга Украины, а также о снижении долга в иностранной валюте.

В Минфине также сообщили о расширении круга инвесторов depositphotos.com

Уровень государственного долга Украины по итогам прошлого года впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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“Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов“, - говорится в сообщении.

Державний борг України опустився нижче позначки 50% до ВВП. Також знижено частку боргу в іноземній валюті, розширено коло інвесторів. Як #ПідсумкиВдалого2019Року - міжнародні агентства S&P та Fitch підвищили рейтинг України до рівня B! pic.twitter.com/0s510Vh5nd — MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) 2 января 2020 г.

Также отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B.

Напомним, Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году.

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