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Госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП

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В Минфине отчитались об уменьшении госдолга Украины, а также о снижении долга в иностранной валюте.
В Минфине также сообщили о расширении круга инвесторов
В Минфине также сообщили о расширении круга инвесторов
depositphotos.com

Уровень государственного долга Украины по итогам прошлого года впервые с 2013 года опустился ниже отметки 50% к ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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“Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов“, - говорится в сообщении.

 

Также отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B.

Напомним, Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году.

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Теги: экономика, Минфин, долги, ВВП, долг, госдолг, экономика Украины, украинская экономика
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