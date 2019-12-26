Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Налоговая начинает тестирование программных РРО

Комментариев: 1
Кассовый аппарат в смартфоне начнет работать уже с 9 января.
Налоговая начинает тестировать работу программного регистратора расчетных операций
Налоговая начинает тестировать работу программного регистратора расчетных операций
depositphotos.com

Налоговая начинает тестировать работу программного регистратора расчетных операций - РРО. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Читай также: Что ожидает украинцев в 2020 году: Новые цифры

Предпринимателей приглашают поучаствовать в процессе тестирования, которое начнется уже 9 января.

Приложение будет доступно для смартфонов с операционными системами Android и iOS.

Программный РРО работает с помощью интернета, взаимодействует с сервером налоговой службы. Кассовый аппарат выполняет такие функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
 

Поделись:
Теги: РРО, кассовые аппараты, Кабмин, налоговая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.01.2020, 13:35
Оценка:  0
гость
С Новым годом и старыми налоговыми удавками. ЗЕспасибо. Помним.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь