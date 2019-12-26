Налоговая начинает тестирование программных РРО

Кассовый аппарат в смартфоне начнет работать уже с 9 января.

Налоговая начинает тестировать работу программного регистратора расчетных операций - РРО. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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Предпринимателей приглашают поучаствовать в процессе тестирования, которое начнется уже 9 января.

Приложение будет доступно для смартфонов с операционными системами Android и iOS.

Программный РРО работает с помощью интернета, взаимодействует с сервером налоговой службы. Кассовый аппарат выполняет такие функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.

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