Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рынок труда в 2020 году: Популярные профессии в Украине

Комментариев: 0
Спросом будут пользоваться рабочие профессии.
90% соискателей — это бывшие офисные работники
90% соискателей — это бывшие офисные работники
depositphotos.com

В 2020 году в Украине будут пользоваться спросом водители, электро-мастера и слесари, а также охранники и продавцы. Какие еще вакансии будут предлагать украинские работодатели, пишет Сегодня.

Читай также: Украинцам будут платить за разоблачение коррупционеров

В Киевском центре занятости утверждают, что 90% их соискателей — это бывшие офисные работники с высшем образованием, которые решили сменить вид деятельности. Многие охотно соглашаются идти работать продавцом. Эта профессия пользуется спросом. При этом, утверждают в центре занятости, условия труда иногда получше, чем в каких-либо фирмах, где нужны квалифицированные работники.

В новом году будут пользоваться спросом рабочие профессии.

“Это, в первую очередь, касается производства, медицинского персонала“, - рассказывает эксперт Юлия Дрожжина:

Популярными будут и автослесари.

“Кажется, такая привычная работа, но работников на нее не хватает. Автоотрасль уже который год дефиците“, – отмечает эксперт.

Также эксперты отмечают, что повлияет на рынок труда в Украине и миграция. К примеру, Германия в ближайшем времени упростит правила по трудоустройству для мигрантов. Хотя, с другой стороны, такая ситуация, возможно, подтолкнет работодателей к повышению зарплат для украинских работников.

Напомним, украинцы стали меньше интересоваться работой за границей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: рынок труда, работа, Трудовая миграция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь