Рынок труда в 2020 году: Популярные профессии в Украине

Спросом будут пользоваться рабочие профессии.

В 2020 году в Украине будут пользоваться спросом водители, электро-мастера и слесари, а также охранники и продавцы. Какие еще вакансии будут предлагать украинские работодатели, пишет Сегодня.

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В Киевском центре занятости утверждают, что 90% их соискателей — это бывшие офисные работники с высшем образованием, которые решили сменить вид деятельности. Многие охотно соглашаются идти работать продавцом. Эта профессия пользуется спросом. При этом, утверждают в центре занятости, условия труда иногда получше, чем в каких-либо фирмах, где нужны квалифицированные работники.

В новом году будут пользоваться спросом рабочие профессии.

“Это, в первую очередь, касается производства, медицинского персонала“, - рассказывает эксперт Юлия Дрожжина:

Популярными будут и автослесари.

“Кажется, такая привычная работа, но работников на нее не хватает. Автоотрасль уже который год дефиците“, – отмечает эксперт.

Также эксперты отмечают, что повлияет на рынок труда в Украине и миграция. К примеру, Германия в ближайшем времени упростит правила по трудоустройству для мигрантов. Хотя, с другой стороны, такая ситуация, возможно, подтолкнет работодателей к повышению зарплат для украинских работников.

Напомним, украинцы стали меньше интересоваться работой за границей.

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