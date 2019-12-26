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Украина беднее, чем Куба — Милованов

Комментариев: 3
ВВП на Кубе выше, чем в Украине.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Украина беднее Кубы. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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В конце 2018 года ВВП на душу населения в Украине, пересчитанный по паритету покупательной способности, составлял 9200 долларов. Номинальный ВВП находился на уровне 3100 долларов.

Если говорить о Кубе, то в этой стране аналогичные показатели находятся на уровне 12 300 долларов и 8 500 долларов соответственно.

Но, в то же время, утверждает Милованов, Trading economics дает другие цифры – 21 000 долларов и 6 600 долларов.

“То есть и приведенный и номинальный ВВП на человека на Кубе выше“, – подчеркнул министр.

В конце 2018 ВВП на душу населения в Украине ( по паритету покупательной способности) составлял 9200 долларов
В конце 2018 ВВП на душу населения в Украине ( по паритету покупательной способности) составлял 9200 долларов
facebook.com/NBUexpertplatform

 

Напомним, Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году.

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Теги: ВВП, Куба, Милованов
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Комментариев (3)
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BROKER666    02.01.2020, 15:05
Оценка:  +1
BROKER666
милованов работает по тем же кремлёвским методичкам, что и вся ВШИВО-ОРДЫНСКАЯ БЛЕВОТИНА здесь на БМ
colavova    02.01.2020, 15:02
Оценка:  +1
colavova
а милованов дурнее кастро))
ZaPetra    02.01.2020, 14:54
Оценка:  -4
ZaPetra
Спасибо за это 5 летнему правлению Порошенко и всей майданной власти
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