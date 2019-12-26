Украина беднее, чем Куба — Милованов
Украина беднее Кубы. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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В конце 2018 года ВВП на душу населения в Украине, пересчитанный по паритету покупательной способности, составлял 9200 долларов. Номинальный ВВП находился на уровне 3100 долларов.
Если говорить о Кубе, то в этой стране аналогичные показатели находятся на уровне 12 300 долларов и 8 500 долларов соответственно.
Но, в то же время, утверждает Милованов, Trading economics дает другие цифры – 21 000 долларов и 6 600 долларов.
“То есть и приведенный и номинальный ВВП на человека на Кубе выше“, – подчеркнул министр.
Напомним, Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году.
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