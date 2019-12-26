В Украине растут долги за коммуналку

В ноябре украинцы заплатили лишь половину необходимой суммы.

В Украине на 16,4% вырос долг за оплату коммунальных услуг. Теперь его сумма составляет 55,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Меньше всего долгов в в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях. Больше всего — в Донецкой, Луганской, Сумской и Полтавской областях.

В среднем на одного украинца приходится 2044 грн за оплату коммунальных услуг.

В ноябре украинцы отдали за коммунальные услуги около 7,5 млрд грн. Но эта сумма почти в половину меньше, чем та, которая должна была бы быть.

Напомним, с января украинцы будут получать две платежки за газ.

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