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В Украине растут долги за коммуналку

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В ноябре украинцы заплатили лишь половину необходимой суммы.
В ноябре украинцы заплатили лишь половину необходимой суммы
В ноябре украинцы заплатили лишь половину необходимой суммы
depositphotos.com

В Украине на 16,4% вырос долг за оплату коммунальных услуг. Теперь его сумма составляет 55,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Меньше всего долгов в в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях. Больше всего — в Донецкой, Луганской, Сумской и Полтавской областях.

В среднем на одного украинца приходится 2044 грн за оплату коммунальных услуг.

В ноябре украинцы отдали за коммунальные услуги около 7,5 млрд грн. Но эта сумма почти в половину меньше, чем та, которая должна была бы быть.

Напомним, с января украинцы будут получать две платежки за газ.

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Теги: долги за коммуналку, оплата коммуналки, коммунальные услуги
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